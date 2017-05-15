قائد مدرسة «تمزيق الكتب الدراسية» يهدد باللجوء إلى القضاء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

هدد قائد مدرسة التي شهدت واقعة تمزيق الطلاب الكتب الدراسية بعد انتهاء الاختبارات، باللجوء إلى القضاء في حال تثبيت قرار إعفائه من منصبه بناءً على قرار وزير التعليم أحمد العيسى.

وقال قائد ابتدائية الرازي بمدينة تبوك عبدالله البلوي، إن لجنة شكلتها الوزارة حضرت إلى المدرسة أمس الأحد، للتحقيق معه حول الواقعة، موضحا أنه قدم كل التقارير الدورية للمدرسة والإفادات التي تخص أنشطتها وبرامجها، لافتا إلى انتظاره قرار اللجنة ليقرر بعدها الخطوة التي تليها من الانتظام في عمله مرة أخرى أو اللجوء للقضاء.

وأكد نيته في مقاضاة مصور الفيديو المتسبب في قرار إعفائه بسبب التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الواقعة كيدية نظراً لتميز مدرسته بين مدارس تبوك.