بالصور.. مدني بيشة ينقل الطلاب والطالبات بـ«شيول» لأداء اختباراتهم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استخدمت فرق الدفاع المدني، أمس الأحد، آلياتها الثقيلة لنقل الطلاب والطالبات في قرى محافظة بيشة بمنطقة عسير لأداء اختباراتهم بعدما عزلتهم السيول عن الحركة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، إن الدفاع المدني نقل الطلاب والطالبات بالآليات الثقيلة والشيول، بعد امتلاء القرى بمياه السيول، إلى مدارسهم لأداء الاختبارات، مضيفا أن 3 فرق طبية تمركزت في 3 مدارس ابتدائية للبنين بهذه القرى المعزولة لمباشرة الحالات الطارئة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة التعليم بمحافظة بيشة.