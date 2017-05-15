الصحة: وفاة مواطن إثر إصابته بفيروس كورونا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، وفاة مواطن يبلغ من العمر 46 عاما في الرياض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى تواجد حالة حرجة لوافد يبلغ من العمر 55 عاما.

وبذلك يرافع إجمالي المصابين منذ 1433هـ حتى أمس الأحد إلى 1541 حالة شفيت منها 937 حالة، وتوفت 664 حالة، فيما لا تزال 6 حالات تحت العلاج حاليا في المستشفيات المخصصة لكورونا، وتصدرت الحالات الأولية المجتمعية قائمة التصنيف التراكمي لعدوى «كورونا» بنسبة 51%، واحتلت العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية المرتبة الثانية في التصنيف بنسبة 24%، بينما جاءت عدوى المخالطين المنزليين بنسبة 11%، والعاملين الصحيين 11%، ومازالت 3% من النسبة غير مصنفة، وفقا لصحيفة عكاظ.