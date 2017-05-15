العامة للجوازات ترحل ربع مليون وافد خلال 6 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رحلت الجهات الأمنية 223.187 وافدا من عدة جنسيات لبلدانهم لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإقامة والعمل، من خلال المنافذ الجوية، والبرية والبحرية، وذلك خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأنهت المديرية العامة للجوازات من خلال إدارة الوافدين إجراءات ترحيلهم إلي بلدانهم وإخضاعهم لبصمة مرحل، حيث بلغ عدد الذين تم ترحيلهم خلال شهر محرم الماضي 42.486 مخالفًا، وصفر 41.142 مخالفًا، وربيع الأول 35.578 مخالفًا، وربيع الآخر 33.417 وافدا، وجمادي الأول 33.234 مخالفا، وجمادي الآخر 37.330 وافدا، بعد أن تم ضبطهم من خلال رجال الأمن في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.