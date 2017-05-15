التعليم تكشف عن إجراءات تسليم المقررات الدراسية للطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حددت وزارة التعليم، أمس الأحد، 12 إجراء على المدارس العمل بها في تحديد احتياجاتها من الكتب المدرسية وتسليمها للطلاب.

وأوضحت الوزارة: «أن إجراءات تسلم المقررات الدراسية من الطلاب في نهاية الفصل الدراسي، تتم وفق نموذج أعدته الوزارة، حيث تضمنت الإجراءات أن تتسلم المدرسة المقررات الدراسية لحفظها في المستودعات، أو الأماكن المخصصة والمناسبة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، وفقا لصحيفة مكة.

وأعلنت الوزارة الإجراءات التي سيتم العمل بها كالآتي:

1 – تعبئة الاحتياج مِن المقررات الدراسية من خلال البرنامج الحاسوبي بعد إدخال البيانات.

2 – إعداد وتجهيز مستودع للكتب الدراسية في مكان مناسب في المدرسة مزود بما يحتاجه لحفظها.

3 – تسليم المقررات الدراسية الناقصة للطلاب والتوقيع على التسلم.

4 – التوقيع واعتماد تسليم الكتب.

5 – وضع المقررات الدراسية في مكان مناسب وفرزها حسب الصفوف.

6 – تسليم المقررات الدراسية بعد استيفائها من إدارة المستودعات.

7 – حصر الطلاب الذين لم يتم تسليمهم المقررات الدراسية وفقا للصف والمادة الدراسية.

8 – إعداد خطاب بنواقص مقررات الدراسة لإدارة المستودعات واعتماده من قائد المدرسة.

9 – التنسيق مع وكيل شؤون الطلاب بتسلم الكتب الدراسية والتأكد من اكتمالها ومطابقتها للطبعة المعتمدة.

10 – تسليم المقررات الدراسية للطلاب المنتظمين والمنتقلين من المدرسة، والتوقيع على التسلم في بداية كل فصل دراسي وفق نموذج حددته الوزارة.

11 – تسلم المقررات الدراسية من الطلاب في نهاية الفصل الدراسي وفق نموذج أعدته الوزارة لذلك.

12 – تسلم المقررات الدراسية وحفظها في المستودعات، أو الأماكن المخصصة والمناسبة لها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب التنظيمات المعتمدة.