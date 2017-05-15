بالصور.. خلو فعاليات «الترفيه» من الجمهور بالرغم من مجانية الحضور - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. خلو فعاليات «الترفيه» من الجمهور بالرغم من مجانية الحضور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر خلو فعاليات أقامتها «هيئة الترفيه» من الحضور خلال إحازة نهاية الأسبوع الماضي، بالرغم من مجانية الفعاليات –على حد ذكرهم-
وأوضح المغردون أن الفعاليات أقيمت في إجازة الأسبوع الماضي في بريدة بمنتزه الملك خالد الحضاري، وفعالية أخرى في حريملاء، مؤكدين عزف المواطنين عن الفعاليات رغم أن الدعوات مجانية.
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 46 دقيقة
أكيد ماراح أحد يحضر لأن الناس عارفه انه فيه شيء يغضب الله وعارفين انه فيه اختلاط بين الشباب والبنات ومدعاه للفتن وقلت حيا
اقول يا هيئة الترفيه كفو شركم عن بناتنا وشبابنا وخلو تكاليف هذه الأنشطة والفعاليات وعطوها لمن يستحق مع قرب شهر رمضان المبارك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10254 ] نشر منذ 40 دقيقة
يمكن بسبب الاختبارات
انا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
قمة الغباء وقلة التدبير
اجل فعاليات وخرابيط وقت الاختبارات ؟؟