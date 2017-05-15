بالصور.. خلو فعاليات «الترفيه» من الجمهور بالرغم من مجانية الحضور - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر خلو فعاليات أقامتها «هيئة الترفيه» من الحضور خلال إحازة نهاية الأسبوع الماضي، بالرغم من مجانية الفعاليات –على حد ذكرهم-

وأوضح المغردون أن الفعاليات أقيمت في إجازة الأسبوع الماضي في بريدة بمنتزه الملك خالد الحضاري، وفعالية أخرى في حريملاء، مؤكدين عزف المواطنين عن الفعاليات رغم أن الدعوات مجانية.