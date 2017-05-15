بالفيديو.. الإسكان تكشف عن أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، طرح أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي، اليوم الاثنين، بأسعار تصل إلى 700 ألف ريال.

وأوضح السويلم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث 24» على قناة «24 السعودية»، أن المنتجات تشمل وحدات سكنية متعددة المساحات والمواصفات بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، مشيرا إلى أن دفعة سكني هي الدفعة الرابعة التي ستكون يوم غد وهي امتداد للدفعات الماضية.