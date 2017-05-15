الاتصالات السعودية تبعث برسالة هامة إلى جميع عملائها - صحيفة صدى الالكترونية

الاتصالات السعودية تبعث برسالة هامة إلى جميع عملائها
أرسلت شركة الاتصالات السعودية، أمس الأحد، تنويها هاما إلى عملائها تنبههم أن خدماتها قد تتأثر نتيجة إجرائها بعض الأعمال الدورية على الأنظمة الخاصة بها.
وأوضحت الشركة في رسالتها: «عميلنا العزيز.. نظراً إلى أعمال التطوير الدورية على الأنظمة، والتي ستمتد من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 6 صباحاً؛ فإننا نود إشعاركم، بأنه قد تتأثر بعض الخدمات خلال هذه الفترة مثل: إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.. مقدرين لكم تفهمكم وشاكرين لكم حرصكم.»
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4110 ] نشر منذ 11 دقيقة
ليه ماتعترفون انه فيروس الفديه wannacry
كونوا صادقين مع مشتركيكم
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7156 ] نشر منذ 1 دقيقة
يالبى زين وبسس 😍😍😍🌸💕