الاتصالات السعودية تبعث برسالة هامة إلى جميع عملائها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أرسلت شركة الاتصالات السعودية، أمس الأحد، تنويها هاما إلى عملائها تنبههم أن خدماتها قد تتأثر نتيجة إجرائها بعض الأعمال الدورية على الأنظمة الخاصة بها.

وأوضحت الشركة في رسالتها: «عميلنا العزيز.. نظراً إلى أعمال التطوير الدورية على الأنظمة، والتي ستمتد من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 6 صباحاً؛ فإننا نود إشعاركم، بأنه قد تتأثر بعض الخدمات خلال هذه الفترة مثل: إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.. مقدرين لكم تفهمكم وشاكرين لكم حرصكم.»