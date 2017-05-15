 الاتصالات السعودية تبعث برسالة هامة إلى جميع عملائها - صحيفة صدى الالكترونية

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الاتصالات السعودية تبعث برسالة هامة إلى جميع عملائها

الاتصالات السعودية تبعث برسالة هامة إلى جميع عملائها
علي القحطاني(صدى):

أرسلت شركة الاتصالات السعودية، أمس الأحد، تنويها هاما إلى عملائها تنبههم أن خدماتها قد تتأثر نتيجة إجرائها بعض الأعمال الدورية على الأنظمة الخاصة بها.
وأوضحت الشركة في رسالتها: «عميلنا العزيز.. نظراً إلى أعمال التطوير الدورية على الأنظمة، والتي ستمتد من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 6 صباحاً؛ فإننا نود إشعاركم، بأنه قد تتأثر بعض الخدمات خلال هذه الفترة مثل: إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.. مقدرين لكم تفهمكم وشاكرين لكم حرصكم.»


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4110 ] نشر منذ 11 دقيقة

ليه ماتعترفون انه فيروس الفديه wannacry
كونوا صادقين مع مشتركيكم

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