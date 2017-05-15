بالفيديو.. الشيخ الفوزان يعلق على ظاهرة تمزيق الكتب الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علق الشيخ عبدالعزيز الفوزان على ظاهرة تمزيق الطلاب الكتب الدراسية بعد انتهاء الاختبارات، معبرا عن استياءه من ظاهرة امتهان الكتب الدراسية لما فيها من آيات قرأنية.

واستنكر الشيخ الفوزان أفعال الطلاب بعد انتهاء السنة الدراسية من إلقاء المقررات الدراسية على الأرض رغم احتواءها على آيات قرأنية وأحاديث نبوية شريفة، متسائلا: « كيف يفعل أبنائنا هذا وقد تربوا على العقيدة الصحيحة؟»، مشيرا إلى أن الطلاب لا يجلون ولا يحترمون العلم ولا يعرفون قدره، موضحا أن الطلاب ترى المناهج حملا يرموه بعد الانتهاء منه.