البرغوثي: إضراب المعتقلين بسجون إسرائيل مستمر حتى تحقيق مطالبنا - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أكد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، المعتقل في السجون الإسرائيلية، مواصلة إضرابه عن الطعام، حتى تحقيق مطالبه هو وكافة المعتقلين المضربين.

ونقل المحامي خضر شقيرات عن البرغوثي قوله: «نحن مصممون على مواصلة هذه المعركة حتى تحقيق كامل أهدافها».

وذكرت اللجنة الإعلامية المختصة بمتابعة الإضراب، في بيان لها، أمس الأحد، أن «محامي البرغوثي تمكّن من زيارته لأول مرّة منذ بدء إضرابه عن الطعام، في 17 أبريل الماضي».

وأشارت اللجنة، إلى أن البرغوثي روى لمحاميه تفاصيل الظروف الصعبة والتنكيلية التي يعيشها.. وأن وحدات قمع السجون تقوم باقتحام زنزانة البرغوثي وتفتيشها أربع مرات يوميا، وبشكل مهين، إذ يتعرّض خلالها للتفتيش العاري بالقوّة وهو مكبّل اليدين والقدمين»

وذكر أن مصلحة السجون وضعت البرغوثي في قبو أسفل قسم العزل لمدة أربعة أيام، وتمّ إخراجه منه بعد إضرابه عن شرب الماء.

وأوضح شقيرات، أن البرغوثي يتعرّض أيضا لأصوات مزعجة تصدر عن أجهزة على مدار عدة ساعات يومياً، ما يضطره لحشو أذنيه بمناديل.. وأن زنزانة البرغوثي تخلو من جميع المتطلبات الأساسية، وهي مليئة بالحشرات، ولا يتوفّر فيها سوى بطانية واحدة، ولا تحتوي على أي نوع من الكتب أو القرآن الكريم».