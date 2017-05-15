بالفيديو.. معلم يفصح عن مشاعره أثناء إلباسه غترته وعقاله لطالب «مكشوف الرأس» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المعلم عبدالله سمكري، عن تفاصيل واقعة إلباسه غترته وعقاله لطالب مكشوف الرأس أثناء سيره مع زملائه في الطابور المؤدي إلى حضور الاحتفال بتخرجهم.

وأوضح أنه أثناء إشرافه على خروج الطلاب إلى باحة المدرسة لاحظ عدم ارتداء أحد الطلاب لغترة وعقال خلافا لبقية زملائه، مشيرا إلى أنه سحب الطالب ليسأله عن الغترة والعقال، غير أن الطالب لم يقول أي شئ وظل صامتا، مؤكدا أن مشاعر الأبوة تحركت تجاهه فخلع غترته وعقاله على الفور ألبسه إياه.

وأشار سمكري إلى أهمية سيادة مشاعر الأبوة بين المعلم والطالب، لما في ذلك من أثر تربوي ونفسي كبير على الطالب، لافتاً إلى أن المعلم يجب أن يحتوي الطالب لتصل إليه المعلومة بحب.