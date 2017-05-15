إعدام إيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الأحد، بإعدام شخصين يحملان الجنسية الإيرانية بعد إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد وخادمة إندونيسية وكويتياً.

و تعود القضية إلى نوفمبر الماضي، حيث عثر على شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة وكويتي سبعيني وإندونيسية مقتولين في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

وأوضحت مصادر قضائية أن الحكم أولي وبإمكان المتهمين استئنافه أمام محكمة الاستئناف الكويتية، مضيفة أن المحكمة قضت بتغريم مواطنين كويتيين اثنين مبلغ 200 دينار لاتهامهما بتزويد المتهم الأول بسلاح غير مرخص ارتكب به جريمته، وحيازة ذخائر عيار 9 ملم بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.