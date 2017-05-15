سفير أمريكا السابق بدمشق: إدارة ترامب أخطأت في تعاونها مع أكراد سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأت في قرار تعاونها مع تنظيم «ب ي د» الإرهابي.

وأضاف فورد، في مقال له نشر في مجلة «أتلانتيك» تحت عنوان «خطأ قاتل في خطة ترامب لمكافحة تنظيم داعش»، أن ملف تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى مسلحي تنظيم «ب ي د» الكردي سيأخذ الحيز الأكبر من أجندة قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، المقررة الأسبوع المقبل.

وأوضح: «دعم واشنطن للتنظيم وتزويده بالسلاح رغم معارضة أنقرة سيزيد من تعقيد الوضع في المنطقة مستقبلا.. بي كا كا قدمت نفسها في المنطقة تحت أسماء وعباءات مختلفة، وأردوغان كان محقاً في وضعه جميع هذه المجموعات في كفة واحدة».