بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يفتتح صالة عرض سيارات فورد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن الاهتمام بالقطاع الخاص من أهم أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويؤكد التوجه الذي تسعى له المملكة مع رؤية 2030 لتحقيق رؤية الوطن الذي بحاجة لهم في أن يعملوا بجد واجتهاد ، وذلك خلال افتتاح صالة عرض سيارات فورد بالرياض أحد فروع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات .

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة توكيلات الجزيرة عبدالله الكريديس عن ثقة رجال الأعمال الكبيرة بالاقتصاد المتين الذي تتمتع به المملكة وعزمهم على تطوير أعمالهم و الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستزداد بإذن الله مع رؤية 2030 الطموحة، قائلا: «نسعى في توكيلات الجزيرة إلى مواكبة الرؤية من خلال تطوير أعمالنا وافتتاح مثل هذه الصالات ومراكز الصيانة التابعة لها ستخلق العديد من فرص العمل لشباب الوطن وهي مسؤولية نضعها من ضمن أولوياتنا ».

من جهته أكد رئيس فورد بالشرق الاوسط وأفريقيا جاك برنت أن المملكة العربية السعودية سوق أساسية لماركة فورد والشراكة معها جزاء لا يتجزأ من نجاح الشركة .

وشاهد أمير الرياض والحضور فيلماً وثائقياً بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس شركة توكيلات الجزيرة بالمملكة , ثم تجول سموه في صالة عرض سيارات فورد وشاهد عدداً من أنواع مركبات فورد الكلاسيكية القديمة والسيارات الحديثة الصنع .

وفي نهاية الحفل قدم رئيس مجلس إدارة شركة توكيلات الجزيرة هدية تذكارية لسمو الأمير فيصل بن بندر.