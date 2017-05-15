وفاة مقيم هندي من المصابين في الهجوم الإرهابي بحي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة أحد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، متأثرا بجراحه التي تعرض لها نتيجة إصابته بأعيرة نارية.

وأوضحت المصادر أن المتوفى مقيم هندي، مشيرة إلى أن إصابته كانت حرجة، وبذلك يرتفع عدد المتوفين لـ3 أشخاص حيث كان قد توفي طفل يبلغ عامين ومقيم باكستاني، إضافة إلى إصابة 9 أشخاص بينهم 6 مواطنين.