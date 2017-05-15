مقتل 4 من مسلحي طالبان في أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

قتل 4 من مسلحي حركة طالبان أثناء قيامهم بزرع قنبلة على جانب طريق في إقليم لوجار وسط أفغانستان.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان أمس الأحد، أن أربعة من زارعي الألغام من حركة طالبان قتلوا أول أمس، من بينهم قائد محلي أثناء قيامهم بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق في منطقة محمد آغا بإقليم لوجار.

من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن ما لا يقل عن 10 من مسلحي طالبان قتلوا بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان أمس.