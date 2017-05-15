بلدية رفحاء تطلق حملة توعوية لمراقبة مصادر المواد الغذائية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت بلدية محافظة رفحاء، أمس الأحد، حملة توعوية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لمراقبة ومتابعة مصادر المواد الغذائية والمياه التي تصل إلى المستهلك ، للحد من عوامل الخطر المحدقة بالغذاء .

وتضمنت الحملة توزيع كتيب توعوي لرفع الجانب الثقافي الصحي للمواطن والمقيم في جميع ما يتعلق بالصحة العامة.

وأكدت بلدية رفحاء أن الحملة تهدف لرفع الوعي بسلامة الغذاء والصحة العامة والرقابة عليها، وزيادة الوعي لدى المستهلك، والذي وصفته بالشريك الأساسي في عملية الرقابة والسيطرة على مكامن الخطر، مهيبه بجميع المواطنين بالتفاعل والمشاركة في الحملة عبر تقديم المقترحات والشكاوي.