بالفيديو.. ميزة هامة تحميك عند الاصطدام بالشاحنات الثقيلة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

القيادة تحت المقطورات تبدو ممتعة في الأفلام والألعاب، ولكن الواقع أنّها غالبًا ما ستزيل رأسك من الوجود.

الشاحنات الثقيلة تتولى نقل البضائع داخل البلاد، نحن نتحدث عن صناعة بها الملايين والملايين من الآلات ذات الأجساد الهائلة، وإثر ذلك فالاحتكاك معها غالبًا ما يكون مميتًا.

لذلك يرى المعهد الأمريكي لتأمين السلامة أنّ وضع حاجز أسفل الشاحنات سيكون فكرة جيدة للغاية، وبغض النظر عن أنّه بهذا الأمر سيمنع المجانين بفاست آند فيوريس من القيادة أسفل المقطورات إلا أنّها ستضيف حماية هائلة من الصدمات الجانبية للسيارات.

نحن نتحدث هنا عن خفض مخاطر الصدام الجانبي بالشاحنات الضخمة بقدر 75-90 بالمئة، وعندما ننظر إلى الصور والفيديو أدناه من الاختبارات لهذه الفكرة سنعرف لماذا الحواجز فعّالة لهذه الدرجة، وعلى كل نأمل أن يتم تنفيذ هكذا فكرة قريبًا إلى جانب اتخاذ خطوات جادة تحدّ من استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة والتي تعد المصدّر الأكبر للحوادث في العالم حاليا.