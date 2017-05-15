بالصور..إطلاق بي إم دبليو الفئة الرابعة GT لمنافسة تيسلا موديل 3 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تستعد صانعة السيارات الألمانية للعدو وراء تيسلا موديل 3، حيث يبدو أنّها تستعد لطرح موديل كهربي بالكامل..

يأتي هذا حسب تقرير أوتوكار والذي يُدّعى فيه أنّ بي إم دبليو ستطرح نسخة كهربية من الفئة الرابعة GT لمنافسة سيدان تيسلا، لتأتي بقوة عالية تفوق 320 حصان ومدى كهربي يصل إلى 500 كيلومتر!، أي أنّه سيفوق موديل 3.

ويقال أنّ بي إم دبليو لا زالت تفكر في آلية عمل نظام الطاقة بالفئة الرابعة الكهربية، وتفكر حاليا إما في قدومها بموتور كهربي قابع بالمقدمة إلى جانب عمود كردان كهربي وصندوق تروس بنسب ثابتة يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية.

أو ربما تأتي بموتورين كهربيين أحدهما يقبع بالأمام والآخر بالخلف ليمكن التخيّر بين استخدام وضع القيادة بنظام دفع أمامي أو رباعي، أيضًا إذا كانت بي إم دبليو جادّة بشأن قدوم موديلها بهذا المدى الكهربي الضخم فسيتوجب عليها أن تضع به بطارية ضخمة تولّد ما يقرب من 90 كيلوواط ساعي، هذا بالطبع إذا ما لم يتم تحقيق تقدم في تكنولوجيا البطاريات.

هذا وعندما تصل بي إم دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه في 2019، ستأتي أيضًا بنسخ بترولية وأخرى ذات مكونات هجينة.

-أدناه صور بي إم دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه الحالية-