تنفيذ مشروع إفطار صائم بالعقيق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق بالباحة مشروع إفطار صائم للعام الحالي بجوار جامع السعدون بالمحافظة.

وأوضح رئيس المكتب علي بن عوضه مديس، أن المكتب سعى في اختيار موقع المشروع أن تتوفر فيه عدد من الشروط منها: اتساعه لاستقبال قرابة 500 صائم يومياً، وكذلك بعده عن مشاريع الإفطار الأخرى بما يلبي احتياجات الفقراء الصائمين في الأحياء المحيطة بالمشروع، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الموقع بهدف التيسير على الصائمين من المسنين والمرضى والجاليات.

وبين مديس أن المكتب اختار أفضل المطاعم المتميزة في تقديم وجبات متكاملة تفي بحاجة الصائم، مؤكداً أن الجميع يستطيع المساهمة في المشروع من خلال زيارة المكتب، حيث تبلغ قيمة الوجبة الواحدة 10 ريال، وقيمة إفطار شخص لشهر رمضان كامل 300 ريال.