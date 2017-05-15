قوات حفتر تعلن مسؤوليتها عن احتجاز سفينتين إيطالية ويونانية - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن احتجاز سفينتين إيطالية و يونانية، بعد اختراقهما للمياه الإقليمية الليبية ودخولهما لمنطقة بحرية محظورة بالبلاد

وأكد النقيب في البحرية التابعة لقوات حفتر ميلاد ناجي، «نعم نحن من احتجزنا سفينة إيطالية وأخرى يونانية، وكان ذلك فجر الأحد وليس وقت الظهر»، مضيفا: «السفينتين اخترقتا المنطقة المحظورة الممتدة من سواحل منطقة الحنية ورأس الستين إلى درنة ورأس الهلال شرقي البلاد».

وأضاف ناجي، أن «قارب البحرية المكلف بمراقبة الحدود البحرية الليبية هي من اكتشفت ذلك، لمنع تزويد المجموعات الإرهابية في درنة بالسلاح».