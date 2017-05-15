بالصور.. موعد طرح البطل الخارق الأخير من ميني - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

سوبرهيرو؟ – بالطبع سيتبادر لذهنك باتمان أو سوبرمان، صحيح؟..

لكن هذا ليس ما هو الحال عليه هنا، حيث أنّها ستكون مركبة قادمة بخط إنتاج ميني، ويأتي هذا حسب بيتر شوارتزنبرغ رئيس العلامة التجارية بقوله أنّ خط إنتاج شركته سيكون مكونًا من 5 موديلات يدعوهم بـ”الأبطال الخارقين”، مع إمكانية إضافة نسخ أخرى لهم بالمستقبل.

نحن على علم بالفعل بأربعة من السوبرهيروز الخمسة، ألا وهُم:ميني كوبر، ميني كوبر كونفيرتابل، ميني كلوب مان، ميني كانتري مان – ولكن تُرى من البطل الغامض الذي لم نراه حتى الآن؟

في حديث لسباستيان ماكينسين نائب رئيس ميني خلال معرض سيارات نيويورك 2017، تم التأكيد على أنّ السوبرهيرو الخامس سيكون موديلا كهربيا بالكامل وسيطرح بالأسواق بحلول 2019.

لذا نحن متيقنون من أنّه سيكون موديل كهربي، ولكننا لا نعرف أي نوع ستكون عليه السيارة، ومع ذلك فقد قدّمت ميني الكونسيبت سوبرليجيرا عدة مرات بالماضي وكذلك الحال نفسه مع الروكيت مان، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن.

ولكن ذلك لا يهم فالسوبرليجيرا وكذا الروكيت مان تصميم كلاهما مذهل للغاية.