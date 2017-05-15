بحرية الاحتلال تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية 3 صيادين فلسطينيين، مساء أمس الأحد، قبالة شواطئ قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي بقطاع غزة إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 3 صيادين، وهم محمد سعيد بكر «27 عاما»، و محمد طارق بكر «22 عاما»، و عبد الله صبري بكر «19 عاما»، أثناء ممارستهم عملهم في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة غزة، مؤكدا مصادرة قارب الصيد الخاص بالصيادين وتمزيق شباكهم، لافتًا إلى استمرار إطلاق النار وقنابل الإنارة بعرض البحر.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اقتادت الصيادين لجهة غير معلومة، فيما لم يصدر الجانب الإسرائيلي أي تعقيب رسمي حول الواقعة.