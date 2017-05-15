نائب رئيس الوطنية لحقوق الإنسان ينتقد برنامج «الكفاءات المتميزة» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، أمس الأحد، برنامج الكفاءات المتميزة الذي يتيح للأجهزة الحكومية التعاقد خارج نظام الخدمة ‏المدنية بمميزات مالية ضخمة.

وقال الخثلان، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يجب مراقبة البرنامج الذي يمَكن الجهات الحكومية من استقطاب الكفاءات المتميزة بمكافآت ضخمة لمنع إساءة استخدامه، مضيفا أنه ليس من العدل والحكمة استقطاب مستشار، ومنحه مكافأة تعادل عشرة أضعاف راتب وكيل الوزارة أو مديرها العام، فقد يدفعهم ذلك التمييز لعدم التعاون.

وأوضح أن المعاملة المالية المميزة للمستشار من مكافآت وصلاحيات واسعة، قد تتسبب في إحباط مسؤولي الوزارة، وربما العمل على إعاقة عمله، وبذا لا يتحقق الهدف من استقطابه.