بالفيديو.. مطاردة مثيرة بين شرطة الرياض ومطلوب أمني على أحد الطرق السريعة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نجحت قوات أمن الطرق في منطقة الرياض، من القبض على مطلوب أمني تم الاشتباه به أثناء قيادته لمركبة على أحد الطرق السريعة بالمنطقة.

وعرض برنامج «أمننا» على القناة السعودية الأولى، تقريرا مصورا عن مطاردة أمنية بين قوات أمن الطرق بالرياض، وسيارة مطلوب أمني على أحد الطرق السريعة تنتهي بمحاصرة المطلوب وإجباره على النزول برصاصة تحذيرية.

وأوضح التقرير، أن غرفة عمليات أمن الطرق تلقت بلاغا عن سيارة فورد مسرعة، للتوجه على الفور قوة أمنية لملاحقة السيارة للتأكد من الاشتباه بقائدها بعد عدم انصياعه لمطالب الوقوف، وتوجهت الدوريات الأمنية لمطاردة السيارة وسط أجواء ترابية مغبشة، لتتم محاصرته وإجباره على الوقوف، ورفض القائد الانصياع لمطالب رجال الأمن بالنزول من السيارة إلا أنه استجاب أخيرا بعد إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء.