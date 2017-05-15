مدير تعليم صبيا يستعرض انجازات الإدارة خلال لقائه بنائب أمير جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة أمس الأحد، مدير التعليم في صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وعددا من منسوبي الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة .

وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير المنطقة، بمدير تعليم صبيا مقدما شكره وتقديره لكافة منسوبي الإدارة على التهنئة ، مستعرضا سموه ما يحظى به التعليم في منطقة جازان ومناطق المملكة من اهتمام كبير من ولاة الأمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا الدور المهم والفعال للتعليم في الرؤية الشاملة وبرنامج التحول الوطني، مثمنا ما يبذله تعليم محافظة من جهود لخدمة الطلاب والطالبات، والعملية التعليمية بالمدارس التابعة لها.

وتسلم نائب أمير جازان التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة وفعاليات إدارة التعليم في صبيا للعام 2016م واستمع إلى شرح مفصل من مدير التعليم عن ما تضمنه التقرير من إنجازات ومشاريع ومبادرات والتي تسعى من خلالها إدارة التعليم في صبيا لتحقيق كافة الأهداف المناطة بها في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، معرباً عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من أعمال وإنجازات راجياً العون من الله للجميع.

من جانبه عبر مدير التعليم في صبيا عن خالص شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة على الاستقبال ، مثمنا ما استمع إليه من توجيهات لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وابنائه وبناته الطلاب ، بمتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، سائلا الله تعالى له ولولاة أمرنا التوفيق والسداد.