تغريم كفيل 17 ألف ريال لتسبب هندي في حادث بمدرسة تعليم قيادة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسبب مقيم هندي في وقوع حادث سيارة خلال تعلمه القيادة في أحد المدارس ، إذ قام بالضغط علي دواسة الوقود بدلاً من الفرامل مما جعل سيارته تندفع لتصطدم بثلاث سيارات أخري وهو ما أدي للقبض علي الرجل الهندي وايقاف خدمات كفيله.

وقام الكفيل بالاعتراض علي تغريمه مبلغ 17 ألف ريال قيمة الاصلاحات في السيارات الثلاث المتضررة من الحادث في مركز لتعليم القيادة في المنطقة الشرقية.

وأكد علي أن جميع السيارات في مدرسة القيادة غير مؤمن عليها ولكن المرور أكد أن مدارس تعليم القيادة ليست ملزمة بالتأمين علي السيارات الخاصة بها.

وقامت الشرطة بوقف جميع خدمات الكفيل حتي يتم دفع مبلغ 17 الف ريال كما تم الافراج عن الرجل الهندي بكفالة ، فيما ذكر الكفيل أنه اعترض علي قرار المرور واضطر في النهاية لفك ربط خدماته بدفع المبلغ المطلوب.