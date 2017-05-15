بالأرقام.. عدد ممارسة الجنس حسب العمر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من المعلوم أنّ الرغبة الجنسية والقدرة الجسدية على إتمام علاقة حميمة كاملة تلعب دوراً كبيراً في عدد المرات التي يقدم فيها الثنائي المتزوج على ممارسة الحب، فنشهد تناقصاً في الأرقام مع التقدّم في السن.

لنتطرّق إلى هذه الأرقام؛ إذ أنّ إستطلاعات عديدة جاءت في الخصوص لتكشف معدّل عدد المرات التي يتم فيها ممارسة العلاقة الحميمة لدى الأزواج، وتقسيمها حسب الفئة العمرية، لتأتي النتائج كلّها متشابهة وبأرقام متقاربة.

في هذا السياق، إليك جدول معّدل عدد مرات الجماع حسب العمر، وذلك إستناداً إلى نتائج دراسة تمّ إجراؤها في Institute Kinsey:

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام تنخفض بشكل ملحوظ ما بعد سنّ الـ50، وذلك لتقتصر ممارسة العلاقة الحميمة على مرّة واحدة في الأسبوع وحتّى أقل، نظراً لعوامل هرمونية وجسدية أخرى لدى كلّ من الرجل والمرأة.

ويمكن إستعمال هذا الجدول لمقارنة النشاط الجنسي لدى الزوجين بالمعدّل الطبيعي، ولكشف ما إن كان هناك نقص ما أو مشكلة في هذا الخصوص.

فإن لاحظت أنّ العلاقة الحميمة بينكِ وبين زوجكِ لا تقترب من هذه الأرقام، لا تهملي الموضوع، وناقشيه مع زوجكِ للنظر بعمق وكشف الأسباب الفعلية وراء هذا الفتور وفترات الإنقطاع ما بينكما.

ولكن في المقابل، إحذري أن تقعي في فخّ التعميم وقارني علاقتكما بالأرقام أعلاه إستناداً على فترة تتخطى الـ3 أشهر، إذ أنّ عوامل عديدة مثل الإجهاد، الإنشغال في العمل، الحمل أو الإنجاب أخيرا قد تلعب دوراً كبيراً في هذا الخصوص، وتتسبب بأرقام تبعد عن المعدّل بشكل لافت.