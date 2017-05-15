⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الإعلامي عيد اليحيى يصعد جبلا عاليا ناصحا الشباب بالتخلي عن الكسل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الإعلامي عيد اليحيى يصعد جبلا عاليا ناصحا الشباب بالتخلي عن الكسل
قدم الإعلامي عيد اليحيى، حلقة برنامجه على خطى العرب، المذاع على فضائية العربية، من أمام إحدى المناطق الأثرية وخلفه جبل، مؤكدا أنه سيصعد الجبل ، وكان موضوع الحلقة عن الكسل المتفشي بين أوساط الشباب .
وانتقد اليحيى حالة الكسل التي يراها في اللاعبين ايضا مشيرا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: « المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ».
وفاجأ اليحيى الجمهور بالركض وصعود الجبل في سرعة هائلة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26145 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههههههه
تعجبني والله يادكتور عيد ،،، برنامجك ناجح جداً ,,,
،، دائماً تحاول حث همم الشباب ، على اخذ الأمور بجديه والبحث والإستكشاف ، في كافة الأمور ،،
,, شكراً وبارك الله فيك ، والى الأمام لاعدمناك ولا عدمنا شرواك ,,