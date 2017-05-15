⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الإعلامي عيد اليحيى يصعد جبلا عاليا ناصحا الشباب بالتخلي عن الكسل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قدم الإعلامي عيد اليحيى، حلقة برنامجه على خطى العرب، المذاع على فضائية العربية، من أمام إحدى المناطق الأثرية وخلفه جبل، مؤكدا أنه سيصعد الجبل ، وكان موضوع الحلقة عن الكسل المتفشي بين أوساط الشباب .

وانتقد اليحيى حالة الكسل التي يراها في اللاعبين ايضا مشيرا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: « المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ».

وفاجأ اليحيى الجمهور بالركض وصعود الجبل في سرعة هائلة .