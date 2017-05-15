 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الإعلامي عيد اليحيى يصعد جبلا عاليا ناصحا الشباب بالتخلي عن الكسل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 14

    مايو

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الإعلامي عيد اليحيى يصعد جبلا عاليا ناصحا الشباب بالتخلي عن الكسل

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الإعلامي عيد اليحيى يصعد جبلا عاليا ناصحا الشباب بالتخلي عن الكسل
حمود العنزي(صدى):

قدم الإعلامي عيد اليحيى، حلقة برنامجه على خطى العرب، المذاع على فضائية العربية، من أمام إحدى المناطق الأثرية وخلفه جبل، مؤكدا أنه سيصعد الجبل ، وكان موضوع الحلقة عن الكسل المتفشي بين أوساط الشباب .

وانتقد اليحيى حالة الكسل التي يراها في اللاعبين ايضا مشيرا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: « المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ».

وفاجأ اليحيى الجمهور بالركض وصعود الجبل في سرعة هائلة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26145 ] نشر منذ 3 دقائق

ههههههههههه
تعجبني والله يادكتور عيد ،،، برنامجك ناجح جداً ,,,

،، دائماً تحاول حث همم الشباب ، على اخذ الأمور بجديه والبحث والإستكشاف ، في كافة الأمور ،،

,, شكراً وبارك الله فيك ، والى الأمام لاعدمناك ولا عدمنا شرواك ,,

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