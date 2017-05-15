بالصور .. أهالي مخطط روضة الحسو بالمذنب: انفقنا الملايين وتفاجأنا بإنهيار الأرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اشتكى أهالي مخطط روضة الحسو بالمذنب من انهيار أرضيات مساكنهم بعد ان انفقوا عليها ملايين الريالات،مطالبين وزارة البيئة بإقامة شبكة صرف صحي،لتفادي انهيار منازلهم.

و اظهرت صور انهيار أرضيات مساكن عدد من الاهالي،الذين اشتكوا من انهيار اكثر من 20 بيارة، وسقوط غرفه بالمخطط.

يذكر ان المراكز التابعة لمحافظة المذنب تعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتي تجاوزت 150 ألف ريال بمركز الثامرية، 100 ألف ريال في مركز روضة الحسو بسبب ندرة الأراضي وعدم وجود مخططات سكنية حكومية لوقوعها خارج النطاق العمراني، بالإضافة إلى قرية الطلعة والمكيلي المجاورة للمحافظة.