الحريري: ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى 30% بسبب نازحي سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن لبنان خسر 25 مليار دولار، بسبب الأزمة السورية، موضحا أن لبنان يستضيف 1.5 مليون ” نازح ” سوري.

وقال الحريري في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر، إن لبنان لن يتمكن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفردا فأعداد النازحين واللاجئين تلامس نصف عدد المواطنين، مشيرا إلى أنه أدى لارتفاع نسبة الفقر إلى 30% ومضاعفة معدلات البطالة إلى 20%.

جاء ذلك في كلمة الحريري بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر الذي انطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين ” .

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية ويستمر يومين برعاية وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من القادة ورؤساء الحكومات .