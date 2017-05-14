سلطنة عمان تعلن مساندتها للحكومة الشرعية في ‏اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

سلطنة عمان تعلن مساندتها للحكومة الشرعية في اليمن
أعلن وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، أن بلاده تساند القيادة الشرعية في اليمن.
وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إن بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب اليمني.
من جهته، أكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف المجالات وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.
وأعرب الوزير، عن سعادته بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب اليمني وحقه بالعيش بسلام وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، وفق المرجعيات الثلاث.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26145 ] نشر منذ 33 دقيقة
كفو يا قابوس الخير كفو ، هذا هو الخمن الطيب فيك …
,, الله يديم عليك الصحه والعافيه ويكيل بعمرك على طاعته .. آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26145 ] نشر منذ 33 دقيقة
** ويطيل بعمرك ………
عبدالله[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 9 دقائق
ما يحتاج يا يو الشباب، وقت ما قاموا الرجال تغطيت انت تحت البطانيه…الحين يوم صاروا راجعين قمت تقول انك معاهم…
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13293 ] نشر منذ 5 دقائق
لا ياشيخ بدري
لما عرفت ان الحوثي الى زوال
جاي الحين تعترف بالحكومة الشرعية
مثلك ماله امان
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 1 دقيقة
شعب عمان طيب ومحترم