سلطنة عمان تعلن مساندتها للحكومة الشرعية في ‏اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

أعلن وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، أن بلاده تساند القيادة الشرعية في اليمن.‏

وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب ‏رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إن ‏بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون ‏مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب اليمني.‏

من جهته، أكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف ‏المجالات وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.

وأعرب الوزير، عن سعادته بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام وإنهاء الحرب التي أشعلها ‏الانقلابيون، وفق المرجعيات الثلاث.‏