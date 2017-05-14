 وزير الاتصال الجزائري: الدستور يكفل حرية التعبير للجميع - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 14

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. وزير الاتصال الجزائري: الدستور يكفل حرية التعبير للجميع

وزير الاتصال الجزائري: الدستور يكفل حرية التعبير للجميع

وزير الاتصال الجزائري: الدستور يكفل حرية التعبير للجميع
الجزائر(صدى):

قال وزير ” الاتصال ” الجزائري حميد قرين، إن الدستور الجزائري يكفل حرية التعبير للجميع وإن هناك حرية كاملة للصحافة.
وقال ” قرين ” خلال اشرافه اليوم على الدورة التدريبية لتعريف المواطن بالإعلام وحقه في المعلومة الموثوقة: ” لقد لاحظت في المدة الأخيرة أن هناك تراجعا في القذف وذلك بسبب تحلي الصحفيين بالوعي والمسئولية في مجال تشكيل الرأي العام ” .
وأشاد المسئول الجزائري بأداء الصحفيين وحرصهم على توجيه الرأي العام نحو ما يخدم الصالح العام في الجزائر.


الوسوم:, ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *