وزير الاتصال الجزائري: الدستور يكفل حرية التعبير للجميع - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

قال وزير ” الاتصال ” الجزائري حميد قرين، إن الدستور الجزائري يكفل حرية التعبير للجميع وإن هناك حرية كاملة للصحافة.

وقال ” قرين ” خلال اشرافه اليوم على الدورة التدريبية لتعريف المواطن بالإعلام وحقه في المعلومة الموثوقة: ” لقد لاحظت في المدة الأخيرة أن هناك تراجعا في القذف وذلك بسبب تحلي الصحفيين بالوعي والمسئولية في مجال تشكيل الرأي العام ” .

وأشاد المسئول الجزائري بأداء الصحفيين وحرصهم على توجيه الرأي العام نحو ما يخدم الصالح العام في الجزائر.