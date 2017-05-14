منشق عن الإخوان: تنظيم خبيث يريد ان يسقط البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال خالد السبيعي، أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان في المملكة،أنه قضى 17 عاما في جماعة الاخوان في خديعة مع حلم الخلافة،مضيفاً انه لم يجد فيها إلا كذب ولعب وعمالة لتنظيم خبيث يريد أن يسقط هذه البلاد.

جاء ذلك في حوار له مع الاعلامية نادين البدر في برنامج اتجاهات المذاع عبر فضائية روتانا خليجية.

واوضح السبيعي ان كشفه لحقيقة هذه التنظيمات يأتي من منطلق ديني،قائلاً : أنا أدين الله بكشف كل من يعادي سنة الرسول ويخون الوطن.

وعن قصة التحاقه بالجماعية قال السبيعي: في الأول الثانوي التحقت بأنشطة هذه الجماعات بعد أن اقتنصوني من المسجد لحفلات سمر وطلعات للبحر،فقد كانوا يجذبون الشباب بالسفرات والروحات والرحلات المجانية المحببة للنفس.

و أضاف انه في 1983كان عام الصيد الثمين، وتم إدخال عدد ضخم من الشباب الجامعي للتنظيم تحت عباءة أنشطة الجوالة.

و عما دعاه للانشقاق عن الجماعة قال:انشققت عن الإخوان لأنني وجدت أنها جماعة سياسية، تحارب السنة وتخدم بديع والتنظيم الدولي، وليست جماعة دولة، فلم أشاهد في مجالسهم إلا أناس لا يهتمون إلا بكيفية الوصول للمناصب والتشكيك في ولاة الأمر وإسقاط العلماء.