«الانضباط» تغرم الاتحاد والفيصلي والأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم خوسييه سييرا مدرب الاتحاد 25 ألف ريال، بعد تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الفتح، في الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين.

كما أمرت اللجنة، نادي الفيصلي بدفع 22.500 ألف ريال، بسبب تأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الأهلي، في نصف نهائي كأس الملك.

ووقعت عقوبة على النادي الأهلي، قدرها 15 ألف ريال لتأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني للمرة الثانية هذا الموسم، خلال نفس المباراة.