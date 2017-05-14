أردوغان: طريق الحرير الجديد سيكون له دور مؤثر في المستقبل - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أكد الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، ثقته في نجاح طريق الحرير الجديد في القضاء على الإرهاب في العالم .

وأوضح أردوغان أن طريق الحرير الجديد سيكون له دور مؤثر في المستقبل، بفضل أهدافه المتمثلة بربط آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية ببعضها البعض.

وأشار إلى أن “ المشروع يشمل أكثر من 60 دولة، على مساحة 40 مليون كيلومتر، ويطال 4.5 مليار نسمة من سكان العالم، وبالتالي هناك أهمية بالغة لتفعيله وفقًا لمفهوم ( اربح – اربح) ” .

وانطلقت اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين، أعمال “ منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ” الأكبر في تاريخ البلاد، بمشاركة 1500 مندوب من 130 بلدًا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة.