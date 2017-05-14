بالفيديو.. «الشعب الأحوازي» يحرق مراكز الاقتراع في إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

شهدت مدينة معشور بالأحواز، اليوم الأحد، قيام محتجون على حرق أحد مراكز الاقتراع، وذلك لإعلان أن الشعب الأحوازي يرفض الانتخابات الإيرانية.

وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد الدخان من مبنى، وقال شهود عيان إنه مركز انتخابي في مدينة معشور بإقليم الأحواز التي يطلق عليها النظام اسم محافظة خوزستان.