وزير «الشئون المغاربية» الجزائري يعقد جلسة مباحثات - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

عقد وزير ” الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ” الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة جلسة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، التقى في وقت سابق اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد؛ حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا أضافة إلى الديناميكية الواجب اعتمادها من أجل تمكين المنظمة الإفريقية من الارتقاء الى مستوى التحديات الإفريقية.

كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، الذي بدأ أمس ” زيارة عمل ” إلى الجزائر ، أشاد بـ ” مواقف الجزائر الثابتة ” التي ساهمت ” بشكل مهم ” في نضال تحرير القارة الافريقية وبناء وحدتها.