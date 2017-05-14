مصادرة 200 حيوان محظور تداولها في سوق الحمام بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

صادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية 200 حيوان محظور تداولها نظراً لخطر تعرضها للانقراض.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة قامت بها جهات حكومية على سوق الحمام في العزيزية بمدينة الرياض.

وأشار مدير عام فرع زراعة الرياض المهندس فهد الحمزي، إلى أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق معايير الرفق بالحيوان على الحيوانات الموجودة بالسوق، وتوعية الباعة ورواد السوق بأهمية الالتزام بتلك المعايير ومعالجة المخالفات القائمة بالسوق.

وأكد مدير عام الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، أن هذه الحملة تستهدف أساسا معالجة وضع الحيوانات بالسوق.