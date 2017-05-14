حملة تفتيشية على سوق الطيور بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أسفرت حملة تفتيشية مشتركة ضمت كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الزراعة بالرياض ووزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بأمانة مدينة الرياض، تساندها فرق من الهيئة السعودية للحياة الفطرية وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض على سوق الحمام في العزيزية بمدينة الرياض، عن مصادرة أكثر من 200 حيوان..

وتأتي الحملة بهدف التأكّد من تطبيق معايير الرفق بالحيوان على الحيوانات الموجودة بالسوق، وتوعية الباعة ورواد السوق، بأهمية الالتزام بتلك المعايير ومعالجة المخالفات القائمة بالسوق حسب اختصاص كل جهة حكومية.

وأوضح مدير عامّ فرع زراعة الرياض المهندس فهد الحمزي أن الحملة أثمرت عن ضبط عدد من المخالفات للأنظمة مثل نظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والمهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

و تم التحفظ خلال الحملة على عدد كبير من الحيوانات المعروضة بالسوق لحمايتها من الأذى، نظرًا لحالتها الصحية السيئة وهروب أصحابها.