مارسيليا الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي يحاولان التعاقد مع «بالوتيلي» - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يقترب الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، من الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وانضم ماريو لفريق نيس، في صيف 2016 ليستعيد بريقه مسجلًا 17 هدفًا، في 27 مباراة لعبها حتى الآن ويساهم في عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع ” كالتشيو ميركاتو ” ، أنّ مارسيليا الفرنسي، وإيفرتون الإنجليزي، يراقبان وضعية اللاعب، ويحاولان التعاقد معه مجانا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى دخول لاس بالماس، وأتليتكو مدريد، في المفاوضات أيضًا لضم اللاعب، إلا أن الأرجنتيني دييجو سيميوني لا يريده، وقد ينتقل للروخي بلانكوس في حال غادر مدرب الفريق.