الهبدان يفتتح برنامج تطوير إدارات الإسكان بوزارة الصحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

افتتح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور/ محمد بن علي الهبدان مؤخراً برنامج تطوير أداء إدارات الإسكان بقاعة إدارة التدريب بصحة المنطقة بحضور مدير عام الإسكان بوزارة الصحة المهندس / طارق الشامي.

وبدأ البرنامج بكلمة لمدير عام صحة المنطقة رحب فيها بالحضور مؤكدا على أهمية الإسكان لمنسوبي صحة المنطقة وتفعيل دور الأداء الوظيفي بإدارة الإسكان بما يعكس الدور الايجابي في تطبيق آلية السكن والاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال تشغيل السكن أو استخدمه من قبل الكادر الطبي أو التمريض والفنيين عن طريق مواقع الخدمات بمقرات السكن.

بعد ذلك انطلقت فعاليات برنامج تطوير أداء إدارات الإسكان بمحاضرة لمدير عام الإسكان بالوزارة تحدث من خلالها على مؤشرات الأداء من حيث حالة السكن والصيانة وحالة المرافق.

ثم قدم الأستاذ/ محمد العتيبي من وزارة الصحة ورشة عمل عن خطة الإسكان ثم ألقى الأستاذ/ صالح السديس محاضرة مماثلة من تنظيم السكن والهيكل التنظيمي والإداري، وفي نهاية المحاضرة تم ومناقشة دليل إجراءات السكن ورفع التوصيات.

وقد حضر البرنامج مساعد المدير العام للمشاريع والشئون الهندسية بصحة عسير المهندس / عبد الله بن جاري القرني ومشرف الإسكان وتجاوز عدد الحضور ( 60 ) مسئولاً من منسوبي المديرية والوزارة .