فرار 22 سجينًا من أحد السجون في هندوراس - صحيفة صدى الالكترونية

تيغوسيغالبا(صدى):

أعلن مسئولون في هندوراس أن نحو 22 من أفراد عصابة فروا من أحد أكثر السجون ازدحاما قبل عملية نقلهم إلى سجن آخر شديد الحراسة.

ونقلت قناة « سكاي نيوز » الإخبارية، اليوم الأحد، عن المسئولين قولهم إن السجناء الذين كانوا محتجزين في الوحدة الخاصة بأفراد عصابة ” باريو 18 ” سيئة السمعة فروا من سجن ” ماركو أوريليو سوتو ” الذي تفرض عليه حراسة متوسطة.

وأضاف المسئولون أنه تم فتح تحقيق في عملية الهروب التي تعد الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات في هندوراس، وجار البحث عن السجناء الفارين.