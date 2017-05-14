 بالفيديو.. إزالة الختم من أكياس الأرز بسلسلة « بندة » - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 14

    مايو

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بالفيديو.. إزالة الختم من أكياس الأرز بسلسلة « بندة »

بالفيديو.. إزالة الختم من أكياس الأرز بسلسلة « بندة »
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقه مواطن يوضح فيه إزالة الختم من على أكياس “ الأرز ” في أحد مولات “ بندة ” .

مطالباً وزارة التجارة بتطبيق الأنظمة والإجراءات العقابية لحماية المستهلك.
ورد الحساب الرسمي لسلسلة “ بندة ” عبر “ تويتر ” بتغريدة: « عذراً عزيزي، ولكن الأقفال ( الأختام ) يتم إغلاقها من قِبل المورد ولقد كُسرت أثناء النقل ».

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26118 ] نشر منذ 10 دقائق

رقع يامرقع …

[ عدد التعليقات: 5417 ] نشر منذ 4 دقائق

عادي كل شي يصير دام المسؤولين في سبات عميييييق

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