بالفيديو.. إزالة الختم من أكياس الأرز بسلسلة « بندة » - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقه مواطن يوضح فيه إزالة الختم من على أكياس “ الأرز ” في أحد مولات “ بندة ” .

مطالباً وزارة التجارة بتطبيق الأنظمة والإجراءات العقابية لحماية المستهلك.

ورد الحساب الرسمي لسلسلة “ بندة ” عبر “ تويتر ” بتغريدة: « عذراً عزيزي، ولكن الأقفال ( الأختام ) يتم إغلاقها من قِبل المورد ولقد كُسرت أثناء النقل ».