بالفيديو.. إزالة الختم من أكياس الأرز بسلسلة « بندة » - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إزالة الختم من أكياس الأرز بسلسلة « بندة »
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقه مواطن يوضح فيه إزالة الختم من على أكياس “ الأرز ” في أحد مولات “ بندة ” .
مطالباً وزارة التجارة بتطبيق الأنظمة والإجراءات العقابية لحماية المستهلك.
ورد الحساب الرسمي لسلسلة “ بندة ” عبر “ تويتر ” بتغريدة: « عذراً عزيزي، ولكن الأقفال ( الأختام ) يتم إغلاقها من قِبل المورد ولقد كُسرت أثناء النقل ».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26118 ] نشر منذ 10 دقائق
رقع يامرقع …
🇸🇦 مااااجد🇸🇦[ عدد التعليقات: 5417 ] نشر منذ 4 دقائق
عادي كل شي يصير دام المسؤولين في سبات عميييييق