⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. طريقة جديدة لعلاج الكسور دون ترك أي آثار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طريقة جديدة لعلاج الكسور دون ترك أي آثار
استطاع طبيب سوداني ، ابتكار طريقة لعلاج كسور العظام التي تنتج عن الحوادث دون ترك أي آثار على المرضى.
وأكد الطبيب ويدعى سعيد الرشيد، أن طريقته العلاجية تتسم بالفعالية والسرعة فيما انتشر استخدامها على مستوى العالم.
اهتمام عالمي لـ تقنية جديدة
ابتكرها الطبيب السوداني سعيد الرشيد في بريطانيا، لمعالجة الكسور سريعا وبطريقة فعالة. pic.twitter.com/20DGYUGOMH
— مفيد النويصر (@Mofeed_n) May 14, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26118 ] نشر منذ 24 دقيقة
كفو بارك الله فيك يازول ..
.. انجاز رائع ، علم يُنتفع به ، أسأل الله ان لايحرمك اجره .. آمين .