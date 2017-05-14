 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. طريقة جديدة لعلاج الكسور دون ترك أي آثار - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. طريقة جديدة لعلاج الكسور دون ترك أي آثار

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. طريقة جديدة لعلاج الكسور دون ترك أي آثار
الخرطوم(صدى):

استطاع طبيب سوداني ، ابتكار طريقة لعلاج كسور العظام التي تنتج عن الحوادث دون ترك أي آثار على المرضى.

وأكد الطبيب ويدعى سعيد الرشيد، أن طريقته العلاجية تتسم بالفعالية والسرعة فيما انتشر استخدامها على مستوى العالم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26118 ] نشر منذ 24 دقيقة

كفو بارك الله فيك يازول ..

.. انجاز رائع ، علم يُنتفع به ، أسأل الله ان لايحرمك اجره .. آمين .

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