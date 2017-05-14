⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. طريقة جديدة لعلاج الكسور دون ترك أي آثار - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

استطاع طبيب سوداني ، ابتكار طريقة لعلاج كسور العظام التي تنتج عن الحوادث دون ترك أي آثار على المرضى.

وأكد الطبيب ويدعى سعيد الرشيد، أن طريقته العلاجية تتسم بالفعالية والسرعة فيما انتشر استخدامها على مستوى العالم.