انتر ميلانو يواصل نتائجه المخيبة في الكالتشو بخسارته أمام ساسولو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل إنتر ميلانو نتائجه المخيبة في الدوري الإيطالي، بخسارته، اليوم الأحد، أمام ضيفه ساسولو ( 1-2 ) في الجولة الـ36 من المسابقة، ليمنى بهزيمته الرابعة على التوالى في البطولة.

تقدم ساسولو أولا عبر بييترو ايميلو في الدقيقة 36 بعد تمريرة من دومينيكو بيراردي، ثم عزز اللاعب من تقدم فريقه في الشوط الثاني في الدقيقة 50 بعد تمريرة من بول ليرولا.. وسجل إنتر هدفه الوحيد من خلال إيدير مارتينز في الدقيقة 70 بتسديدة دخلت على يسار حارس ساسولو.

وبهذه النتيجة ، تجمد رصيد الإنتر في جدول ترتيب الكالتشو عند 56 نقطة في المركز الثامن ، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 43 نقطة في المركز الـ 12.