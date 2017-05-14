رئيس «يوروبول»: الهجوم الإلكتروني أصاب 200 ألف ضحية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال رئيس الشرطة الأوروبية «يوروبول» روب وينرايت، اليوم الأحد، إن الهجوم الإلكتروني العالمي الأخير أصاب 200 ألف ضحية في 150 دولة على الأقل ، بما في ذلك شركات عالمية كبيرة.

وشدد وينرايت – في تصريح لوسائل إعلام بريطانية أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»- ” أن هذا الهجوم الإلكتروني لم يسبق له مثيل ، نحن في مواجهة خطر متصاعد سيما أن عدد المتضررين قد يزيد خلال الساعات القليلة المقبلة مع عودة الجميع إلى أعمالهم يوم الاثنين ” .

وأشار إلى أن من بين هؤلاء الضحايا الكثير من الشركات بما في ذلك شركات كبيرة ، حيث إن القراصنة استخدموا برامج قرصنة خبيثة تجعل الفيروس ينتشر بشكل تلقائي.