 رئيس «يوروبول»: الهجوم الإلكتروني أصاب 200 ألف ضحية - صحيفة صدى الالكترونية

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رئيس «يوروبول»: الهجوم الإلكتروني أصاب 200 ألف ضحية

رئيس «يوروبول»: الهجوم الإلكتروني أصاب 200 ألف ضحية
لندن(صدى):

قال رئيس الشرطة الأوروبية «يوروبول» روب وينرايت، اليوم الأحد، إن الهجوم الإلكتروني العالمي الأخير أصاب 200 ألف ضحية في 150 دولة على الأقل ، بما في ذلك شركات عالمية كبيرة.

وشدد وينرايت – في تصريح لوسائل إعلام بريطانية أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»- ” أن هذا الهجوم الإلكتروني لم يسبق له مثيل ، نحن في مواجهة خطر متصاعد سيما أن عدد المتضررين قد يزيد خلال الساعات القليلة المقبلة مع عودة الجميع إلى أعمالهم يوم الاثنين ” .

وأشار إلى أن من بين هؤلاء الضحايا الكثير من الشركات بما في ذلك شركات كبيرة ، حيث إن القراصنة استخدموا برامج قرصنة خبيثة تجعل الفيروس ينتشر بشكل تلقائي.


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