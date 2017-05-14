بالصور.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 354 كجم حشيش - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، جازان، نجران، عسير، من ضبط أكثر من 345 كجم من الحشيش المخدر، فيما تم القبض على 7 مهربين من إثيوبيا واليمن.

وقال المتحدث الرسميّ لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، إنه ” استمرارًا لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية، فقد تمكن رجال حرس الحدود بمناطق (جازان، نجران، عسير)، من إحباط محاولات عدة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة ١٠- ١٧ /٨/ ١٤٣٨هـ ” .

وأضاف ” الحربي ” أنه تم رصد أشخاص عدة أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة، قادمين من الأراضي اليمنيّة، بغرض تهريب المواد المخدرة، وقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة، مما أسفر عن القبض على ٥ أثيوبيين، ويمنيين اثنين، مشيرًا إلى أنَّه كان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم ٣٥٤.٥٥ ثلاثمائة وأربعة وخمسون كيلو غرامًا وخمسة وخمسون غراماً من مادة الحشيش المخدر.

وتم إحالة الواقعة إلي الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الأمنية كافة، حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنيّة الأخرى.