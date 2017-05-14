⁠⁠⁠⁠⁠اتحاد الصحفيين العرب : رحيل السديري خسارة فادحة للصحافة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب عميد الصحافة السعودية والخليجية تركي السديري بعد حياة حافلة بالعطاء والمثابرة .

وقال الاتحاد فى بيان ، إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يعتبر أن وفاة الكاتب الكبير تركي السديري خسارة فادحة للصحافة العربية وستظل مسيرته المضيئة فى العمل النقابي والصحفي نبراسًا تتعلم منه الأجيال الجديدة .

ويتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه إلى خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية وأسرة الفقيد العظيم وأسرة الصحافة العربية فى كافة أرجاء العالم العربي ، ويدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته .