⁠⁠⁠⁠⁠أمير الكويت يعزي الرئيس السوداني في استشهاد عسكريين في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في استشهاد عسكريين وإصابة آخرين من جنود القوات المسلحة السودانية المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية في اليمن.. سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينزلهم منازل الشهداء وأن يمن على المصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.